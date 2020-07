¿Por qué no han habido brotes de COVID-19 en salones de pachinko? [EN]

Lo que hace únicos a los salones de pachinko es lo que hace la gente dentro, o mejor dicho lo que no hace. A diferencia de los restaurantes y las tiendas donde la gente conversa despreocupadamente, los salones de pachinko desalientan esta clase de diversión ya que interrumpe el pseudo-juego. [...] Lo que tenemos son filas de gente mirando impasibles las máquinas sin abrir la boca [...] En los salones se tocan máquinas, se fuma y se comen snacks. Así que aunque no hablar hace mucho por reducir el riesgo, no lo elimina.