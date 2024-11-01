edición general
“No me hagas sentir mal por las cosas que me gustan”: por qué seguimos penalizando el entusiasmo femenino

La cultura ha convertido la intensidad femenina en un estigma. Desde el Romanticismo hasta la era de las redes, el entusiasmo de las mujeres ha sido leído como exceso. Pero quizá la pregunta no sea si ellas son demasiado, sino si el canon que las mide sigue siendo demasiado estrecho.

#8 ombresaco
#5 y la cantidad de veces que se va a comprar ropa el hombre con la mujer, y es ella la que decide, porque él no sabe... En ese caso, también la mujer es la víctima porque carga sobre ella la responsabilidad
4 K 47
#1 txepel *
¿En serio me estás poniendo “un show de citas para jóvenes mormones” de muestra de cultura hegemónica?

Algo que la serie recoge y subvierte cuando Jessica responde que quizá, quien le acusa de “ser demasiado”, simplemente “no es suficiente”.

No he visto esta serie pero Jessica ya me parece imbécil.
1 K 22
Torrezzno
#1 de algo tendrá que vivir el panfleto
4 K 73
vicvic
Vaya chorradas se inventan algunos para vivir del cuento... Cada uno tendrá sus gustos, igual que no vamos a criticar a una mujer porque no le guste un hombre timido o reservado.
1 K 21
Ratoncolorao
#3 Pues mira, el articulo se lo he visto a ediciones La Cúpula, una de las mayores editoriales del comic del país y dicen esto:
Tras leer este artículo, nos viene a la cabeza la cantidad de veces que hemos visto en nuestro stand a chicas que han buscado la validación de sus novios para comprarse un cómic que les llamaba la atención y, al no conseguirla, no se lo han llevado
Pero sin duda tú sabes mas, muchísimo más que ellos que se lo encuentran todos los días. Tampoco es que me extrañe tu comentario, porque a veces si las cosas no hablan de tíos y su ego de YO, YO, y YO, parece que no mola.
0 K 20
CharlesBrowson
Turra mitica
1 K 18
#6 lordban
Resumiendo, que la autora del artículo es intensa de huevos, hasta el punto que afecta su vida y sus relaciones personales, y su cabeza revolucionada en vez de ver que el problema podría ser ella lo que hace es juntar todo un batiburrillo de anécdotas inconexas pare decir en un articulo que el problema son los demás, y el machismo claro, que están todos en contra del "entusiasmo" femenino.
1 K 16
SegarroAmego
elpanfleto.es con sus chorradas habituales misóginas y femigilipollas, a la altura intelectual de sus lectores habituales
1 K 16
#10 XXguiriXX
Meneado y me declaro culpable. Una amiga viajó a Japón y a su vuelta hablaba todo el tiempo sobre eso y muy entusiasmada. Un día me harté y se lo dije de la peor forma.

Aquí viene el peor, en el periodo entre los 12 y 16 años a mi hija le gustaba intermitentemente una banda coreana, el anime y los videojuegos. A sus 17, cuando ya no mostraba interés en ninguno, con su madre descubrimos que los compañeros en su escuela la apartaban por sus gustos y entusiasmo sobre esos temas.

Luego nos quejamos de que las mujeres atractivas son superficiales :palm:
0 K 12
#4 ombresaco
Por algún motivo: "Si quieres interaccionar con hombres, evita hablar de cosas que no les gusten" es correcto, pero "evita hablar de cosas que no les gusten a los hombres" es machista
0 K 11

