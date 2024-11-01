“No me hagas sentir mal por las cosas que me gustan”: por qué seguimos penalizando el entusiasmo femenino

La cultura ha convertido la intensidad femenina en un estigma. Desde el Romanticismo hasta la era de las redes, el entusiasmo de las mujeres ha sido leído como exceso. Pero quizá la pregunta no sea si ellas son demasiado, sino si el canon que las mide sigue siendo demasiado estrecho.
| etiquetas: cultura , rechazo , mujeres , entusiasmo
Algo que la serie recoge y subvierte cuando Jessica responde que quizá, quien le acusa de “ser demasiado”, simplemente “no es suficiente”.
No he visto esta serie pero Jessica ya me parece imbécil.
Tras leer este artículo, nos viene a la cabeza la cantidad de veces que hemos visto en nuestro stand a chicas que han buscado la validación de sus novios para comprarse un cómic que les llamaba la atención y, al no conseguirla, no se lo han llevado
Pero sin duda tú sabes mas, muchísimo más que ellos que se lo encuentran todos los días. Tampoco es que me extrañe tu comentario, porque a veces si las cosas no hablan de tíos y su ego de YO, YO, y YO, parece que no mola.
Aquí viene el peor, en el periodo entre los 12 y 16 años a mi hija le gustaba intermitentemente una banda coreana, el anime y los videojuegos. A sus 17, cuando ya no mostraba interés en ninguno, con su madre descubrimos que los compañeros en su escuela la apartaban por sus gustos y entusiasmo sobre esos temas.
Luego nos quejamos de que las mujeres atractivas son superficiales