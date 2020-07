"No hagáis como nosotros": científicos suecos alertan del fracaso de su país al no tomar medidas estrictas

Son 11 párrafos demoledores en los que 25 médicos y científicos suecos lanzan una alerta mundial para que el resto de países no haga lo que ha hecho el suyo: no adoptar medidas estrictas frente al coronavirus y dejarlo todo en manos de los ciudadanos. El resultado es que, a 20 de julio, Suecia tenía una tasa de mortalidad de 556 muertes por millón, comparada con 424 muertes por millón de Estados Unidos. La búsqueda de la llamada inmunidad de grupo no es la estrategia adecuada, afirman estos expertos: "No lo hagáis a la manera sueca".