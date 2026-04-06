No hacemos pobres

Escucho todos los días: ¡Qué caro está el súper!, o los coches, o irte un fin de semana de hotel o vivir sólo. Pero nadie dice lo que está pasando, nos hacemos pobres, cada año. Poco a poco. Conseguimos que nos suban el salario mínimo un %5 y la vida sube un 15%, conseguimos un 3% de ayuda a la vivienda y la vivienda sube un 8. Mientras tanto los impuestos suben, los servicios públicos van a menos. Como nota, ayer salí a tomar algo, un cargo público estaba en el bar, con 4 escoltas. Tomando cervezas con su mujer, me puse a calcular, 35.000€ por cuatro escoltas en 3 turnos. 420.000€ para que un cantamañas se tome unas cervezas a las 2 de la madrugada, diferentes formas de ver la vida.