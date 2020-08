No habrá vuelta segura en septiembre

Al más puro estilo de la alquimia medieval, las diferentes administraciones educativas pretenden transmutar esencias en busca de soluciones al inevitable problema de los contagios ante una vuelta a las aulas que no solo no será segura sino que resultará caótica, comprometida, atropellada y, posiblemente, efímera. Otra vez miramos para otro lado desoyendo las advertencias de otros países que han visto fracasar una vuelta a las aulas sin medidas de calado y nos acogemos a deseos de buena voluntad y esperanza. No funcionará.