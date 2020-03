No habléis en mi nombre, sólo habéis traído odio, división y violencia

Soy mujer, y ni Irene Montero, ni Cristina Fallarás, ni Carmen Calvo... me van a enseñar o a imponer cómo ser mujer. No os debo nada. Sólo habéis traído odio, división, chabacanería y violencia. El hombre no es mi enemigo, es mi compañero de vida. Es el padre que se mató a trabajar para criarme. El abuelo que me escribía poemas panochos para mi comunión. El amigo con quien compartía pupitre, y confidencias, risas y decepciones. Con el que me iba de cañas. La pareja que me apretaba la mano en cada parto...