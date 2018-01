"No hablar de suicidio es como no hablar de violencia de género"

¿Cuánto ha costado que se hable del suicidio en este país? Muchísimo. Era impensable, porque a mediados del XX un sociólogo dijo que hablarlo lo fomentaba. Falso: sería como no hablar de violencia de género. ¿Pregunta usted lo que el psiquiatra Viktor Frankl: por qué no se suicida usted? Frankl lo decía en urgencias, y yo, que he hecho muchas, sé que si a la mañana siguiente le preguntas a una persona que ha intentado suicidarse ¿todavía sigues con la idea?, el 99% dice que no para que no lo ingreses en un psiquiátrico.