No es el feminismo; es la tontería

Cancelar un concierto de C. Tangana por letras sexistas es una muy mala idea. Pero decir que son "las feministas" las que han provocado tal censura es una idea igualmente nefasta. Que dentro de la militancia feminista haya contradicciones, errores, o hasta imbecilidad, no tiene tanto que ver con el feminismo sino con la condición humana. De modo que acusar al movimiento feminista de censor o acusar a las feministas de malas feministas por gozar de la música de C. Tangana no dejan de ser dos maneras de distorsionar el feminismo.