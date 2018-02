No, Europa no ha incluido a España en la lista negra de países sin libertad

Es una información que no deja de compartirse desde 2013: Europa, supuestamente, habría incluido a España en la lista negra de países con libertades restringidas -junto con Serbia, Bosnia-Herzegovina, Rusia, Bulgaria, Albania, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstan y Kosovo- por no admitir una inspección de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE). La realidad es que Europa no ha incluido a España en la lista negra de países sin libertad: ni la lista existe, ni España “expulsó a los diplomáticos” de la OSCE, ni es el único paí