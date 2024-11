No, esta imagen de un supuesto bebé rescatado con vida en Catarroja (Valencia) tras el paso de la DANA no es real

“Rescatado con vida un bebé en Catarroja, Comunitat Valenciana, víctima del DANA después de cuatro días atrapado”. Con mensajes como este circula una imagen de un bebé en brazos de un bombero en una inundación. Pero esta imagen no es real: no la han compartido fuentes fiables, tampoco existe información sobre un rescate de estas características, los uniformes no coinciden con los de los bomberos valencianos y algunos detalles como la mirada, boca y manos de los protagonistas sugieren que podría haber sido creada con IA.