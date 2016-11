No es la economía, estúpidos

10 meneos 120 clics

¿Por qué ha ganado Trump? ¿Cómo puede ser que mujeres, pobres, clase media, ricos, minorías, gente con estudios, sin estudios... le hayan votado? Si nos fijamos en el perfil de los votantes de Trump, los indicadores clásicos no nos sirven para identificar la probabilidad de votar al candidato republicano, igual que no sirvieron para determinar el voto en favor del Brexit. El apoyo a Trump no viene de los extremos de la sociedad como dicen por ahí. Ni de los más pobres porque no tienen nada, ni de los más ricos porque quieren tener más.