Por qué no deberíamos usar papel higiénico para limpiarnos

"Me resulta bastante desconcertante que millones de personas anden con anos sucios, mientras creen que están limpios" - afirma Tonic de Vice, autora del libro The Big Necessity: The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters. Limpiarse con papel no hace todo el trabajo y deja que residuos de las heces continúen ahí. Además, el material que muchos usan puede generar fisuras anales e infecciones del tracto urinario. Habría que hacer lo que hacen países como Japón, usar el bidé. O bien, usar toallitas húmedas.