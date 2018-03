No me dan una beca por ser demasiado pobre

Educación deniega las becas a estudiantes emancipados que no acrediten "suficientemente" su "independencia económica y/o familiar" por falta de ingresosA Adriana no se la dan porque sus ingresos "son inferiores a los gastos de residencia". Gana 525 euros y paga 550 de alquiler conjuntamente con su novio El sentido de esta exigencia es asegurarse de que el estudiante no está mintiendo al declararse emancipado. La normativa no detalla a cuánto ascienden los "gastos considerados indispensables"