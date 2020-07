“No cobro desde marzo y no consigo cita previa en el SEPE”

“No cobro desde marzo y no consigo una cita previa en el SEPE”. Es la queja de Belén Ortega que trabajaba en un comedor escolar pero que desde el 14 de marzo está en ERTE (expediente de regulación de empleo) y no ha percibido ni un euro de la prestación que le corresponde. “Hemos revisado la petición y está todo correcto. No se por qué no cobro”, se lamenta Ortega.