No es ciudad para bicicletas: el delirante nuevo carril bici de Madrid

Giros de los coches con anticipación, motos que adelantan, dificultades para esquivar taxistas y autobuses… No es una carrera de Formula 1. Esto es lo que viven a diario los ciclistas de Madrid. En el nuevo carril bici en Chamberi no vas protegido, sino en un sandwich entre coches y autobuses. Si no te arrasa los coche a tu izquierda al cruzarse lo harán los taxi o autobuses de tu derecha. Hasta 31 Julio 454 ciclistas heridos con el carril bici antiguo. Con el nuevo se teme que empeore drásticamente.