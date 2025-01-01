No es un caso aislado: así funcionan los grupos de hombres que comparten fotos de sus parejas sin su consentimiento

Facebook ha cerrado un grupo italiano en el que, durante casi siete años, más de 30.000 hombres han compartido imágenes íntimas de mujeres –muchas de ellas sus parejas o exparejas– sin su consentimiento. Conviene tener en cuenta que la clausura del mencionado grupo solo ha tenido lugar después de que la escritora italiana Carolina Capria denunciara a través de Instagram la existencia de este espacio y mostrara el tipo de contenidos que allí se compartían.
En fin... del todo es fascismo al todo es violación
Si, tengo hermanas y madre, pero viven en España.
PÚBLICO insultando a los hombres a la vez que se sorprende que no se vote a los partidos de izquierdas..
No me imagino yo grupos de mujeres haciendo estas cosas, fíjate.
Lo que pasa es que no admites que te afecte como colectivo.
Y si no se asume, nunca se solucionará.
Es que no le afecta, ni @katos ni tu ni yo somos culpables que lo que hayan hecho estos tipos. Somos individuos, no colmenas y somos responsables de nuestras acciones, eso de colectivizar la culpa es una tremenda tontería.
Lo gracioso es que luego os quejáis (con toda la razón) de cuando otros meten en el mismo saco a todos los inmigrantes por lo que hacen unos cuantos… pero aquí estáis aplicando exactamente la misma receta. Muy coherente todo, sí
Ya solo os falta remitiros a paises africanos para pedir mas feminismo aquí.
Los negativos han venido por otro lado, no vaya a ser que la noticia se difunda y parezca que estas cosas siempre las hacen hombres y eso no se puede permitir.
Es mejor mostrar el odio e inquina qué tiene podemos publico por los hombres y luego que smnos sorprendamos por el de la extrema derecha.
Hay que seguir así. Estas cosas que siempre hacen los hombres y que solo pueden hacer ellos por mera definición merecen difusión.
Mujeres secuestradoras, assmesinas de bebes ya lo dejamos para otros medios de comunicación.
Menos mal que no voté negativo.