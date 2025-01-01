edición general
No es un caso aislado: así funcionan los grupos de hombres que comparten fotos de sus parejas sin su consentimiento

Facebook ha cerrado un grupo italiano en el que, durante casi siete años, más de 30.000 hombres han compartido imágenes íntimas de mujeres –muchas de ellas sus parejas o exparejas– sin su consentimiento. Conviene tener en cuenta que la clausura del mencionado grupo solo ha tenido lugar después de que la escritora italiana Carolina Capria denunciara a través de Instagram la existencia de este espacio y mostrara el tipo de contenidos que allí se compartían.

UnoYDos #10 UnoYDos *
Mujeres que a menudo no saben que son fotografiadas para ser sometidas a una violación virtual

En fin... del todo es fascismo al todo es violación
8 K 85
#15 malditopendejo
#10 vaya falta de sensibilidad....no tienes hijas ni hermanas? Ya no digo madre porque asumo que la tienes o la tuviste....
0 K 7
DarthAcan #17 DarthAcan
#15 Se puede tener sensibilidad y empatía, saber que lo que han hecho estos tipos es una cabronada y defender que no es una violación.
2 K 28
UnoYDos #18 UnoYDos *
#15 Claro que si, atar las exageraciones en corto para que se ajusten a la realidad es falta de sensibilidad. Claro.

Si, tengo hermanas y madre, pero viven en España.
1 K 17
#7 Katos
No son casos aislados...
PÚBLICO insultando a los hombres a la vez que se sorprende que no se vote a los partidos de izquierdas..
6 K 61
Nómada_sedentario #12 Nómada_sedentario
#7 30000 hombres en Italia son muchos hombres.
No me imagino yo grupos de mujeres haciendo estas cosas, fíjate.
Lo que pasa es que no admites que te afecte como colectivo.
Y si no se asume, nunca se solucionará.
4 K 56
DarthAcan #16 DarthAcan *
#12 Lo que pasa es que no admites que te afecte como colectivo.

Es que no le afecta, ni @katos ni tu ni yo somos culpables que lo que hayan hecho estos tipos. Somos individuos, no colmenas y somos responsables de nuestras acciones, eso de colectivizar la culpa es una tremenda tontería.

Lo gracioso es que luego os quejáis (con toda la razón) de cuando otros meten en el mismo saco a todos los inmigrantes por lo que hacen unos cuantos… pero aquí estáis aplicando exactamente la misma receta. Muy coherente todo, sí xD
3 K 35
Uda #14 Uda
#7 te sientes insultado? Porque?
0 K 10
#2 harverto
Parece que el feminismo no es necesario, qué va.
3 K 58
Ratoncolorao #5 Ratoncolorao
#2 Es tan poco necesario que por eso la noticia lleva ya cuatro negativos, no vaya a ser que los amigos machirulos que hacen eso sientan que les han traicionado y hay que defenderlos a muerte.
0 K 18
UnoYDos #11 UnoYDos *
#2 Seguro que los casos de Italia, Portugal y China que cita el artículo se arreglan pintando puntos morados o gastando dinero en España. Segurísimo...

Ya solo os falta remitiros a paises africanos para pedir mas feminismo aquí.
6 K 64
IkkiFenix #13 IkkiFenix
#2 No es cuestión de feminismo, sino de respeto y educación.
1 K 23
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao *
#4 Se agradecen las disculpas.
Los negativos han venido por otro lado, no vaya a ser que la noticia se difunda y parezca que estas cosas siempre las hacen hombres y eso no se puede permitir.
1 K 38
keizal #8 keizal
#6 La verdad es que aún no la he leído, no puedo opinar.
0 K 20
#9 Katos
#6 yo la he votado positivo, tranquilo.
Es mejor mostrar el odio e inquina qué tiene podemos publico por los hombres y luego que smnos sorprendamos por el de la extrema derecha.

Hay que seguir así. Estas cosas que siempre hacen los hombres y que solo pueden hacer ellos por mera definición merecen difusión.

Mujeres secuestradoras, assmesinas de bebes ya lo dejamos para otros medios de comunicación.
5 K 45
Ratoncolorao #19 Ratoncolorao *
#9 No hombre, para eso ya estáis aquí los llorones que votáis negativo la noticia, esos que cuando se dice que todos los que violan son hombres se dan por aludidos y hacen causa común con violadores. Porque además estamos en una noticia donde se habla de grupos en Portugal, China o Italia con decenas de miles de tíos. Repito; decenas de miles de tíos. Países con culturas muy distintas que tienen los mismos casos y las coincidencias es que son hombres. Eso sí, cuando Hacienda lanza…   » ver todo el comentario
0 K 19
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
#1 Pues no has debido leerte ni la una ni la otra. En una habla del caso italiano, en esta se hace un analisis general de por qué lo de Italia de no es un caso aislado y pone otros muchos más ejemplos, a parte de tratar de explicar por qué se produce.
4 K 72
keizal #4 keizal *
#3 Pues me equivoqué, perdona.
Menos mal que no voté negativo.
0 K 20

