No es un caso aislado: así funcionan los grupos de hombres que comparten fotos de sus parejas sin su consentimiento

Facebook ha cerrado un grupo italiano en el que, durante casi siete años, más de 30.000 hombres han compartido imágenes íntimas de mujeres –muchas de ellas sus parejas o exparejas– sin su consentimiento. Conviene tener en cuenta que la clausura del mencionado grupo solo ha tenido lugar después de que la escritora italiana Carolina Capria denunciara a través de Instagram la existencia de este espacio y mostrara el tipo de contenidos que allí se compartían.