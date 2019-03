No, Cáritas no da bonos a “mujeres árabes” para comprar “los mejores mariscos” del Mercado Divina Pastora (Marbella)

“Jamás he visto una española, un español, todo es para ellas…” incide esta supuesta trabajadora que asegura llevar más de tres meses en el mercado. “Me parece muy indignante porque si los españoles no podemos acceder a estos bonos, ¿por qué se les tienen que dar a estas mujeres que no colaboran en nada para el bienestar de los españoles en beneficio de España?”, se pregunta.