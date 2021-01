No se arrepiente: la reacción del ciclista que apartó de un rodillazo a una niña en Bélgica  

Bien abrigados y con trineo en mano, una familia pasea por un camino repleto de nieve en el parque natural de Baraque Michel, en Bélgica, en Navidad. Sin embargo, el paseo se ve interrumpido por un ciclista que, al querer adelantar en el estrecho paso, decide dar un rodillazo a la niña de cinco años que camina con sus padres. El padre, que fue el que grabó las imágenes, decidió interponer una denuncia ante la policía y no planea retirarla. De hecho, recibió una llamada del agresor, quien pese a pedirle que no le denunciara, no se arrepintió.