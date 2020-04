Van pasando los días y cada vez me voy sintiendo más cómodo. La verdad, cansa escuchar a la gente llorando por las esquinas por estar en sus casas. Yo no tengo ninguna necesidad de salir a la calle y mucho menos me siento encerrado. Me pregunto, qué pasaría ante situaciones críticas de verdad, cómo sería una guerra y tener que estar escondido en casa, esperando a que viniesen a llevarte al frente. Eso sí me parece una situación estresante...