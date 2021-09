Nirvana y Guns and Roses: la semana que cambió la música de los noventa

Entre el 17 y el 24 de septiembre de 1991 llegaron a las tiendas un puñado de discos que marcaron el rumbo de aquella década. Los Use your Illussion de Guns and Roses, el Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers, el Badmotorfinger de Soundgarden o la gran joya de Nirvana se editaron en un periodo de seis días. Aquel lejano 1991 tuvo una cosecha maravillosa de discos. En marzo salió el Out of Time de REM, el tercer disco de Roxette, en abril debutaron Massive Attack y Alanis Morissette, en mayo le llegó el turno a Smashing Pumpkins.