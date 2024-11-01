edición general
11 meneos
154 clics
Los niños de Chernobyl (ENG) (imagenes sensibles)

Los niños de Chernobyl (ENG) (imagenes sensibles)  

Video con imagenes impresionantes del accidente, de los niños con malformaciones, las malformaciones y los cánceres aumentaron un 250%. Equipo de cirujanos voluntarios operan a niños que nacen con malformaciones cardiacas...

| etiquetas: chernobyl , radiacción , enfermedades , malformaciones , .
9 2 1 K 97 actualidad
2 comentarios
9 2 1 K 97 actualidad
#1 Horkid
Los que fueron los niños de Chernobyl ahora están luchando en la guerra:
A miles de kilómetros de la zona del desastre nuclear de Chernóbil, en la playa Tarará de Cuba se llevó a cabo un programa integral y gratuito que atendió a 26 mil menores que sufrieron de cáncer y otras enfermedades debido a la radiación, producto del desastre de Chernóbil. www.youtube.com/watch?v=LRnNh085OWc
Qué diferencia Cuba con EEUU que sólo destruye.
3 K 45
Supercinexin #2 Supercinexin
Éste vídeo es basura sensacionalista de una cuenta de YouTube anónima que lo subió hace 13 años.
0 K 20

menéame