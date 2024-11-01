Los niños de Chernobyl (ENG) (imagenes sensibles)  

Video con imagenes impresionantes del accidente, de los niños con malformaciones, las malformaciones y los cánceres aumentaron un 250%. Equipo de cirujanos voluntarios operan a niños que nacen con malformaciones cardiacas...
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A miles de kilómetros de la zona del desastre nuclear de Chernóbil, en la playa Tarará de Cuba se llevó a cabo un programa integral y gratuito que atendió a 26 mil menores que sufrieron de cáncer y otras enfermedades debido a la radiación, producto del desastre de Chernóbil. www.youtube.com/watch?v=LRnNh085OWc
Qué diferencia Cuba con EEUU que sólo destruye.