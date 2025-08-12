Un niño de 10 años defiende a su abuela durante un violento robo en pleno centro de Zaragoza: "Fue muy valiente"

El asaltante, que unos minutos después fue detenido, arrancó una cadena a la mujer en la calle de Don Jaime I e intentó asfixiar al menor cuando éste le plantó cara. Un niño de 10 años no se amedrentó este lunes al ver a su abuela en apuros y trató de defenderla en el robo que sufrieron en pleno centro de Zaragoza. El ladrón no dudó en agredir al menor y consiguió hacerse con una cadena antes de escapar, pero poco después fue detenido tras ser parado por una patrulla de la Policía Nacional que descubrió que llevaba hachís encima.