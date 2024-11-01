Ninguno de los 97 identificados en Madrid durante la última jornada de La Vuelta tienen antecedentes por terrorismo

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía identificaron a 97 personas por participar el pasado domingo en las protestas contra el genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel. Ninguna de esas personas tienen antecedentes por delitos de terrorismo, ni yihadista ni relacionado con la extinta ETA. [...] Ninguno de los 97 detenidos había sido detenido antes por delitos graves de terrorismo u otros de esta tipología castigados con penas inferiores. Por tanto, ninguno había sido condenado.
| etiquetas: terrorismo , manifestación , la vuelta , detenidos , kale borroka
¿No sería lógico que alguno (o todos) los que han sido detenidos se junten para denunciar a los medios que han puesto en portada esa mentira por una suma considerable y que se retracten en portada?
Porque les han llamado terroristas.
Son todos filoetarras
¿Alguien con antecedentes por terrorismo, yihadismo o ETA está obligado a seguir con el terrorismo, yihadismo o ETA al no permitirsele manifestarse pacíficamente?