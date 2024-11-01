edición general
Ninguno de los 97 identificados en Madrid durante la última jornada de La Vuelta tienen antecedentes por terrorismo

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía identificaron a 97 personas por participar el pasado domingo en las protestas contra el genocidio en Palestina por parte del Estado de Israel. Ninguna de esas personas tienen antecedentes por delitos de terrorismo, ni yihadista ni relacionado con la extinta ETA. [...] Ninguno de los 97 detenidos había sido detenido antes por delitos graves de terrorismo u otros de esta tipología castigados con penas inferiores. Por tanto, ninguno había sido condenado.

10 comentarios
Comentarios destacados:    
Kasterot
No importa!! Los "influenser(es)" de la fachosfera ya lo vendieron así
4 K 59
mariKarmo
Yo estoy esperando a ver cuántos muertos dice que hay Íker Jiménez.
1 K 36
WcPC
Y digo yo
¿No sería lógico que alguno (o todos) los que han sido detenidos se junten para denunciar a los medios que han puesto en portada esa mentira por una suma considerable y que se retracten en portada?
Porque les han llamado terroristas.
2 K 26
Cehona
¿Pero llevaban una cinta de casete de la Orquesta Mondragón?
0 K 17
pitercio
Decir que todo es ETA lo tienen ya integrado como reflejo.
0 K 12
Skiner
#2 En la COPE Juanma Castaña leyendo el papel que le escriben esta de acuerdo con eso.
Son todos filoetarras :troll:  media
0 K 7
CharlesBrowson
ya va siendo hora que los periodistas se sienten en el banquillo y que se les condene no a inhabilitaciones sino a carcel, el periodista y su supervisor.
1 K 11
xyria
Jusipol, hace un rato en Todo es Mentira, asegura lo contrario en un comunicado verbal nauseabundo con referencias veladas y grotescas a la homosexualidad del ministro de Interior. Asco, ¡ilegalización ya!
0 K 9
mstk
¿La gente con antecedentes tiene prohibido manifestarse?
¿Alguien con antecedentes por terrorismo, yihadismo o ETA está obligado a seguir con el terrorismo, yihadismo o ETA al no permitirsele manifestarse pacíficamente?
0 K 7
Lenari
Ahora sí :roll:
0 K 6

