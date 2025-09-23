edición general
Nina Menkes desgrana, plano a plano, la misoginia hollywoodense

El documental "Brainwashed" de la cineasta independiente Nina Menkes evidencia el sesgo de género del lenguaje cinematográfico. Este mes de noviembre (2022) llega a las pantallas españolas el documental "Brainwashed" de la cineasta independiente Nina Menkes (California, 1965), basado en su conferencia "Sexo y poder: el lenguaje visual del cine", donde se evidencia el sesgo de género del lenguaje cinematográfico a través del análisis de 175 extractos de películas clásicas o de culto. Documental disponible en cometario #1

capitan__nemo #1 capitan__nemo *
Manipulación: Sexo, cámara, poder (2022)
Brainwashed: Sex-Camera-Power.
1h 39 min
Disponible en rtve play (requiere registro gratuito)
www.rtve.es/play/videos/la-noche-tematica/manipulacion-sexo-camara-pod
(Disponible hasta 23/9/2025)

Enlace directo al video (a traves de www.descargavideos.tv ) :
rtve-mediavod-lote3.rtve.es/resources/TE_SLANOC/mp4/8/1/1749722790518.  media
Asimismov #4 Asimismov
#1 m'encantó como desnuda las imágenes masculinas y femeninas.
reivaj01 #5 reivaj01
#4 A mí lo que más me sorprendió es la manipulación que sufrimos con elementos, aparentemente, muy simples, como por ejemplo el punto de vista del plano, el uso de la cámara lenta, la iluminación 2d - 3D, etc.
Asimismov #6 Asimismov
#5 todo, todo calculado.
Andreham #2 Andreham
El sexo vende y Hollywood es machista, seguro que hace falta un documental para ello lol

Que por cierto hecho en falta una lista de las pelis con sus fechas de estreno, pero Google rapidamente me da una lista:

Metropolis (1927)
Vertigo (1958)
Raging Bull (1980)
The Breakfast Club (1985)
Superfly (1972)
Blade Runner (1982)
The Hurt Locker (2008)
Last Year at Marienbad (1961)
Phantom Thread (2017)
Bombshell (2019)
Do the Right Thing (1989)

De las que tan solo 2 son realmente recientes (el documental es de 2022) y una tercera es de este SIGLO.
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
#2 chatgpt trabajó un buen rato para sacarla:

Listado cronológico (año – título – director/a)

1896 – The Cabbage Fairy (La Fée aux choux) – Alice Guy Blaché

1925 – The Red Kimono – Dorothy Davenport

1927 – Metropolis – Fritz Lang

1939 – Gone with the Wind – Victor Fleming

1940 – Dance, Girl, Dance – Dorothy Arzner

1943 – Cabin in the Sky – Vincente Minnelli

1946 – Notorious – Alfred Hitchcock

1947 – The Lady from Shanghai – Orson Welles

1947 – Lady in the Lake – Robert Montgomery…   » ver todo el comentario
menéame