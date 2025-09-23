Nina Menkes desgrana, plano a plano, la misoginia hollywoodense

El documental "Brainwashed" de la cineasta independiente Nina Menkes evidencia el sesgo de género del lenguaje cinematográfico. Este mes de noviembre (2022) llega a las pantallas españolas el documental "Brainwashed" de la cineasta independiente Nina Menkes (California, 1965), basado en su conferencia "Sexo y poder: el lenguaje visual del cine", donde se evidencia el sesgo de género del lenguaje cinematográfico a través del análisis de 175 extractos de películas clásicas o de culto.