Le niegan nacionalidad española a uruguaya después de vivir 22 años en España

La barcelonesa Noelia Ceroni denuncia que le han negado el pasaporte por no saber responder preguntas como dónde se celebran las Fiestas de la Paloma. “No se trata de mí, sino de lo injusto del sistema. Si me tratan a mí así, que soy blanca y tengo recursos, qué no harán con personas mucho más vulnerables?”, reflexiona.