Se niegan a alquilarle un piso en Madrid solo porque es andaluz

Ángel López Molina, buscaba donde alojarse mientras cursa un máster en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. El casero preguntó a Ángel de dónde era. Él respondió que de España. El casero insistió: «¿Y de qué parte?». «De Sevilla», indicó Ángel. Su interlocutor , entonces, soltó: «Te voy a ser sincero, no quiero que te moleste, pero no me gustan los andaluces. Dudo que nos llevemos bien». Ángel, sorprendido, respondió un escueto y educado «vale».