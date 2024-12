Nico Williams sobre los episodios de racismo que ha sufrido: «Si a mí me insultan, qué le dirán a un chaval negro que no tiene nada»

Nico Williams ha alzado la voz recientemente frente a comentarios e insultos racistas sufridos. «Siempre pienso que si a mí me insultan siendo futbolista y famoso, que le dirán a un chaval negro que no tiene absolutamente nada». «El racismo es muy difícil, siempre ha existido. Creo que va a ir a menos. En el caso de que se localice a un racista dentro de un estadio, quiero que haya medidas fuertes. Cuando dices algo racista y no hay castigo, no pasa nada. Si hay una multa fuerte o incluso la posibilidad de entrar en la cárcel, la cosa cambia».