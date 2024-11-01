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Nick Cave and Warren Ellis - "Push the Sky Away" | Live at Sydney Opera House
Nick Cave y Warren Ellis interpretan "Push the Sky Away", grabada en diciembre de 2019 junto a la Orquesta Sinfónica de Sidney y los Coros de la Filarmónica de Sidney.
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