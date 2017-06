Por qué Nicaragua es uno de los dos únicos países que se negaron a firmar el Acuerdo de París sobre cambio climático

Sólo dos naciones decidieron no adherirse al Acuerdo de Cambio Climático de París: Siria y Nicaragua. Sin embargo, las razones del país centroamericano para no apoyar el acuerdo son muy distintas de las que han llevado a Trump a salirse del pacto. Nicaragua rechazó el acuerdo internacional no porque no quisiera acatar los nuevos estándares para reducir emisiones contaminantes sino porque los que establece el acuerdo no eran suficientemente estrictos con las naciones más y las economías más grandes del planeta. El acuerdo era "demasiado débil".