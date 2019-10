Niall Ferguson: "Los catalanes no entienden los costes de la independencia"

"Hablaré como escocés: el mundo no necesita más países pequeños. Hay 11 ciudades chinas con más de seis millones de habitantes. El problema europeo es más bien que no hay suficiente integración para competir con EEUU o China. Mi actitud hacia Cataluña es similar a hacia el problema escocés: ¿cuáles son los verdaderos beneficios? Y luego: ¿superan a los costes? No, estoy seguro de que no superan a los costes."