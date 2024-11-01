Ni el tiburón martillo ni el marrajo: la pérdida de peces en La Graciosa se debe al clima

En 1995, el Gobierno de España estableció la reserva marina de interés pesquero del entorno de La Graciosa y los islotes del norte de Lanzarote, en aquellos años se convirtió en la más grande de Europa, con más de 70.000 hectáreas, aunque luego fue desbancada y aún hoy es la más grande del país. Una investigación publicada en Science direct advierte de que la reducción en la captura de peces en esta reserva marina no está causada por los tiburones que roban a los peces mientras están pescando, sino por la crisis climática y una "gestión inad...