Ni son navarros, ni son españoles, son paletos siderales (Un artículo de Bizente Kresala)

(..)Es terrible que en el siglo XXI, año 2017, puedan ser reales semejantes paletadas. Si, paletadas, porque prohibir signos identitarios legalmente amparados, como lo es la bandera de la CAV, es propio de personas que se comportan como “paletas”, y no nos referimos a ser originarios de un pueblo o no, la mayoría de nosotros lo somos, sino a esas personas que tienen poca educación, poca clase, o escasa formación cultural, y que no sabe comportarse con elegancia y buenos modales en público.