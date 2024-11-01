edición general
Ni es una moda ni es el futuro lejano: las baterías a gran escala ya están machacando a las plantas de gas en costes y eficiencia

Las grandes baterías de almacenamiento están empezando a desplazar a las centrales de gas en las redes eléctricas, incluso en regiones tradicionalmente ricas en este combustible como Australia Occidental. El dato más elocuente es el que señala el aumento de capacidad de almacenamiento en este tipo de baterías que ha vivido Australia, pasando de 3 gigavatios en 2022 a 26GW en este 2025 en la principal red eléctrica de Australia, el Mercado Eléctrico Nacional.

carakola #1 carakola
Si en lugar de darle pasta a Zelenski y sus colegas otanejos de la industria armamentística se invirtiera ese dinero en energía e infraestructuras para reforzar las conexiones en Eurasia, otro gallo cantaría.
8
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#1 :calzador: :calzador: cállese
2
#6 Dav3n
#3 Ha dicho alguna mentira? No, simplemente te escuece que se diga la verdad.

Y menos mal que solo han rascado los 90.000 millones para la panda de corruptos que defiendes en lugar de robar los activos congelados que habrían hundido el sistema financiero europeo (epic fail después de días dando la matraca con que se haría si o si).

90.000 millones para un país que no forma parte de la UE, tócate los huevos, Pixotín xD

Y a los Europedos que les den por donde amargan los pepinos, bonita democracia nos está quedando...
3
Don_Pixote #9 Don_Pixote *
#6 el que faltaba en la ecuación

Tenéis centenares de noticias sobre Ucrania y Rusia para dar por culo con el monotema de vuestro salario extra

Tan preocupados por la Unión Europea pero calificándolos todo el día de “europedos”

Si es que ni viviréis en Europa..
2
#12 Dav3n
#9 Pixotín, deja de decir tonterías anda, que sabes de sobras que el dineral tirado en Ucrania forma parte de nuestros impuestos, por tanto, está completamente relacionado con absolutamente toooodo lo europedo.

Te escuece, admítelo y ya, no pasa nada xD

Por otro lado, yo soy de Barcelona y vivo en Barcelona, quizás deberías mirar a tus hamiguis multicuentas para encontrar bots a sueldo trabajando en remoto desde la India o ves a saber, aunque claro, de esos no sospechas nada :-D
2
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#12 Barcelona en Luzon, Filipinas debes de vivir tu

En fin , que todo el escenario para ti y tu bilis hacia Europa :popcorn:
0
sorrillo #5 sorrillo *
La decisión racional en la lucha contra el cambio climático es usar esas baterías primero para erradicar el uso de fósiles, como el gas, y una vez conseguido ese objetivo ya sí plantearse si hay que seguir aumentando esa capacidad para sustituir a las nucleares.

En España en 2024 se generaron 42,4 TWh de electricidad con gas y 52,3 TWh con energía nuclear. Las estaciones de bombeo almacenaron y vertieron 0,86 TWh.

app.electricitymaps.com/map/zone/ES/all/yearly
3
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#5 el problema de España es que la inversión de ciclo combinado tuvo muchos sobres por el medio y puestos en juntas directivas de las eléctricas :palm:

Pero viendo el presupuesto de Iberdrola, la inversión en redes y BESS es alta, asi que hay esperanza

Tienen que hacer la solar rentable

Así que soy optimista
1
tul #2 tul
Me alegro, espero que aquí nos pongamos las pilas y dejemos de depender del gas gringo
2
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Errónea, el carbón no ha sido superado por las renovables:
el carbón supuso un 27,6% mientras que hidroeléctrica, solar, eólica y otras renovables sumaban 11%.
ourworldindata.org/grapher/energy-consumption-by-source-and-country  media
2
Don_Pixote #11 Don_Pixote *
#8 me he colado

Supongo que habrá que mirar los diferentes regiones de Australia

Algunas están dominadas por solar + baterías
Pero el pico es carbon
1
#16 Marisadoro
#8 ¿Coal: 26,2% (2024)?
0
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
En Australia el 65% son fósiles, y el carbón es el 45%
Las renovables sólo el 36%
www.energy.gov.au/energy-data/australian-energy-statistics/data-charts  media
2
ingenierodepalillos #14 ingenierodepalillos
#10 ¿136%? Con todo el cariño, se ha explicado fatal.
0
reithor #4 reithor
Aquí el notición es la fuente, la razón.
1
Josecoj #15 Josecoj
Si no te gusta la democracia de mierda que hay Europa siempre puedes irte a tu amada Rusia a gozar de una placentera y respetuosa democracia
0

