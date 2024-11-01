Ni es una moda ni es el futuro lejano: las baterías a gran escala ya están machacando a las plantas de gas en costes y eficiencia

Las grandes baterías de almacenamiento están empezando a desplazar a las centrales de gas en las redes eléctricas, incluso en regiones tradicionalmente ricas en este combustible como Australia Occidental. El dato más elocuente es el que señala el aumento de capacidad de almacenamiento en este tipo de baterías que ha vivido Australia, pasando de 3 gigavatios en 2022 a 26GW en este 2025 en la principal red eléctrica de Australia, el Mercado Eléctrico Nacional.
| etiquetas: baterias gran escala , costes , eficiencia , plantas de gas
En España en 2024 se generaron 42,4 TWh de electricidad con gas y 52,3 TWh con energía nuclear. Las estaciones de bombeo almacenaron y vertieron 0,86 TWh.
app.electricitymaps.com/map/zone/ES/all/yearly
Pero viendo el presupuesto de Iberdrola, la inversión en redes y BESS es alta, asi que hay esperanza
Tienen que hacer la solar rentable
Así que soy optimista
el carbón supuso un 27,6% mientras que hidroeléctrica, solar, eólica y otras renovables sumaban 11%.
ourworldindata.org/grapher/energy-consumption-by-source-and-country
Supongo que habrá que mirar los diferentes regiones de Australia
Algunas están dominadas por solar + baterías
Pero el pico es carbon
Las renovables sólo el 36%
