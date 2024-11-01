Ni es una moda ni es el futuro lejano: las baterías a gran escala ya están machacando a las plantas de gas en costes y eficiencia

Las grandes baterías de almacenamiento están empezando a desplazar a las centrales de gas en las redes eléctricas, incluso en regiones tradicionalmente ricas en este combustible como Australia Occidental. El dato más elocuente es el que señala el aumento de capacidad de almacenamiento en este tipo de baterías que ha vivido Australia, pasando de 3 gigavatios en 2022 a 26GW en este 2025 en la principal red eléctrica de Australia, el Mercado Eléctrico Nacional.