Ni menor ni inmigrante ni en España: la foto del cartel de Vox se la hizo un joven a un amigo en Bangladesh

La fotografía del supuesto menor no acompañado (MENA) que Vox ha utilizado en los carteles no pertenece a un menor, ni tampoco se trata de una persona extranjera y mucho menos se ha tomado en España. Es un retrato extraído de un banco de imágenes gratuito; una foto tomada en Bangladesh por Ahnaf Piash a un amigo suyo. Ahnaf Piash, autor de la imagen, tiene 20 años y estudia en Canadá: "Me resulta doloroso que la imagen se use para faltar al respeto a los niños migrantes"