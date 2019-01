"Ni la más ferviente feminista es capaz de defender que todas las mujeres sean seres de luz"

Con esto de las denuncias falsas pasa lo mismo. ¡0,00079 por ciento! ¿Habéis mirado bien? Creo que lo que está sucediendo es que no se está mirando bien. Todo parece indicar que no se deduce testimonio cuando una mujer presenta una denuncia falsa. Yobana Carril me contaba el caso de un cliente suyo que fue denunciado por pegar a su mujer. Ella probó, con cámaras de vídeo, que en ese día y esa hora en que se dice que ocurrieron los hechos el hombre se encontraba a 200 kilómetros de distancia. Y Fiscalía no dedujo testimonio contra la mujer.