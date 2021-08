La cantante María Conchita Alonso no planea vacunarse contra el COVID-19, debido a que no confia en la vacuna. “Yo estoy del lado de Paty Navidad, todo lo que ella dice es lo correcto, es la verdad absoluta, ella investiga, ella no está loca, la gente se burla de ella y nosotros nos burlamos de los que se burlan de ella, por la sabiduría que ella tiene”, indicó. Rel: www.meneame.net/m/actualidad/negacionista-actriz-mexicana-paty-navidad