Ni Asturias, ni el Ministerio de Medio Ambiente tienen un plan de conservación del urogallo cantábrico

En la Jornada sobre el Urogallo Cantábrico, organizada por el Principado de Asturias, junto al Ministerio de Medio Ambiente en Rioseco, ha quedado de manifiesto que no existe un plan de acción para la recuperación de esta especie emblemática que está en vías de desaparecer por su dejadez y manifiesta inutilidad con la especie, tras años de desidia y abandono de las administraciones competentes, que por no saber no tienen ni datos del número de ejemplares que quedan en libertad.