Ni alternativa ni moda: por qué solo puedes ser antifascista

Hay una raya en el suelo. Y no es difícil decidir de qué lado estar...La extrema derecha hoy no te va a venir a romper una botella en la cabeza para hablarte de pijamas de rayas. Te pondrá antes una canción de pop -mejor si su significado no tiene nada que ver o incluso es contrario a sus planteamientos teóricos, que a Wagner y por supuesto te dirá antes de quedar para ver a la selección en pantalla gigante que para quemar sedes de sindicatos. No es que no se atrevan, es que perdieron una guerra mundial. Y algo de estigma queda.