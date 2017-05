Nguyen, la sexóloga que cobra por ver a sus pacientes masturbándose

“Cuando se trata de parejas como clientes, yo exploro diferentes modalidades de roces y conexión entre ellos para facilitar la energía erótica. A pesar de que esto no lleva a la penetración sexual, es una experiencia erótica y sensual entre parejas, y la erección y la eyaculación son bienvenidas”, dijo Nguyen. Pero aclaró que la masturbación durante la terapia no es obligatoria, pues aunque hay algunas parejas que se sienten cómoda estando desnudas y masturbándose frente a ella, hay otras que no, y después de 8 sesiones, pueden hacerlo en casa.