NFT, criptomonedas y fútbol: la compraventa de cromos digitales que empieza a generar millones

¿Se imaginan mezclar el mundo de las criptomonedas con el mundo del fútbol? Hoy parece que todo esto es posible gracias a Sorare, un servicio de cromos digitales de fútbol basado en NFTs ('Non Fungible Tokens', tokens no fungibles), donde los jugadores que participan en esta plataforma compran, venden, intercambian y administran un equipo virtual con tarjetas de jugadores digitales. No es la única herramienta conocida, ya que, por ejemplo, el gigante de las cartas coleccionables en EEUU, Topps, también estudia entrar en el coleccionismo digital