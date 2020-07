El New York Times publica una historia sobre cómo los extraterrestres podrían haber visitado la Tierra

El New York Times publicó un artículo sobre los extraterrestres y el programa U.F.O del gobierno de EEUU, que ha llevado a cabo sesiones sobre las cosas que han dejado los “vehículos del exterior”. Eric W. Davis,astrofísico que trabajó como consultor del programa U.F.O del Penetágono dijo que, en algunos casos, el examen no había podido determinar su origen y lo llevó a concluir: “No podríamos hacerlo nosotros mismos”. Davis entregó una sesión informativa clasificada en marzo sobre las recuperaciones de “vehículos no fabricados en este planeta”