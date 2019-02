New Balance y la app Strava se unen para abrir un bar en el que puedes pagar la cerveza con kilómetros

"The Runaway" se llama el pub y sí, como lo oyes, cambia los kilómetros que has hecho corriendo por lo que consumas. New Balance y la app Strava se han unido para lanzar cuatro desafíos, centrados en los hitos del entrenamiento de maratón para corredores. Cuando los corredores se unen a uno de los desafíos reciben una tarjeta, que podrán añadir a la cartera de su teléfono. La tarjeta se llenará automáticamente con los kilómetros que han recorrido, y se pueden usar para cambiarlos por cervezas en el pub. Asombroso vamos.