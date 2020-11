Netanyahu, primer ministro de Israel: «Las mujeres y los niños son animales con derechos»  

Durante su intervención en una conferencia contra la violencia de género celebrada el pasado lunes, el primer ministro Netanyahu comparó a las mujeres con los animales. La información reportada por The Times of Israel dio la vuelta al mundo: «Las mujeres no te pertenecen a ti, las mujeres no son un animal al que puedas golpear», «Si somos compasivos con los animales, entonces, las mujeres son animales, los niños son animales. Animales con derechos. Y este problema de violencia debe ser eliminado del mundo»