Netanhayu reitera que el edificio de AP y Al-Jazeera bombardeado albergaba oficina de Hamas; Secretario de Estado EE.UU. dice que aún no ha visto ninguna evidencia

El secretario de Estado Antony Blinken dijo el lunes que le pidió a Israel dar pruebas de que Hamas estaba operando en el edificio en Gaza que usaban The Associated Press y otros medios noticiosos y que fue destruido por misiles israelíes, pero informó que hasta ahora no ha visto dicha evidencia. Sally Buzbee, directora ejecutiva de AP, pidió una investigación independiente. “Estamos en una situación de conflicto”, dijo Buzbee. “No tomamos parte en ese conflicto. Escuchamos que los israelíes dicen que tienen evidencia; no sabemos cuál es".