Los nervios se disparan en la fase final de las negociaciones del Brexit

Quedan cuatro semanas para la salida definitiva de Reino Unido de la UE y Londres y Bruselas no terminan de cerrar un acuerdo sobre la relación futura a partir del 1 de enero de 2021. Y, aunque el acuerdo se firmara, todo apunta a que, si hay acuerdo, seguramente no será un acuerdo compatible con las promesas de los defensores del Brexit durante meses. Porque, entre otras cosas, sus promesas no eran compatibles con lo verosímil.