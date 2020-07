Un neonazi agrede al cantante de Sonata Arctica al confundirlo con Pablo Iglesias

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

La agresión le ha provocado un grave hematoma en su ojo derecho, lo que por otro lado es "lo más brutal que le ha pasado a Sonata Arctica en toda su trayectoria", según palabras del propio Kakko. El vocalista relata así los hechos a la prensa finlandesa: "Estaba palpando los kiwis para ver cuál estaba más maduro y decidí quitarme la mascarilla porque tenía calor, pensando que no pasaría nada por quitármela un momento, y entonces aquel tipo me reconoció, se puso como loco y comenzó a gritar cosas en español que no entendía".