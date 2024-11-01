·
14
meneos
77
clics
“El negro es infinito desde el aire”… Pedro Armestre documenta las zonas arrasada por los megaincendios
El fotógrafo gallego ha documentado desde una avioneta el rastro de los megaincendios que este verano arrasaron amplias zonas Ourense, León y Zamora
|
etiquetas
:
incendios
,
fotografía
,
ourense
12
2
0
K
139
actualidad
3 comentarios
#3
Rayder
#0
Relacionada
www.meneame.net/story/devastacion-incendios-castilla-leon-galicia-vist
2
K
45
#1
Lamantua
Mayoría absoluta para delincuentes.
1
K
21
#2
Galton
No lo he visto, pero más negro infinito que el voto de Galicia y Castilla-León no creo que sea...
P.S. Se ha quemado el 10% de Ourense... por ejemplo...
1
K
21
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
P.S. Se ha quemado el 10% de Ourense... por ejemplo...