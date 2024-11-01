edición general
“El negro es infinito desde el aire”… Pedro Armestre documenta las zonas arrasada por los megaincendios

El fotógrafo gallego ha documentado desde una avioneta el rastro de los megaincendios que este verano arrasaron amplias zonas Ourense, León y Zamora

incendios , fotografía , ourense
3 comentarios
Lamantua #1 Lamantua
Mayoría absoluta para delincuentes.
#2 Galton
No lo he visto, pero más negro infinito que el voto de Galicia y Castilla-León no creo que sea...

P.S. Se ha quemado el 10% de Ourense... por ejemplo...
