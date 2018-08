Negro, catalán y de VOX: "Hay una caridad mal entendida en inmigración"

"Mis padres me habían inculcado siempre las ganas de mejorar las cosas, el panorama social no me gustaba, se habían perdido los valores de la familia como pilar de la sociedad, el respeto, en fin (...) Yo concibo la política como un acto de servicio a los demás y veía que los políticos estaban ahí para conseguir lo suyo, que se olvidaban de los problemas reales y que había infinidad de cosas que dejaban de lado", añade. "Afortunadamente apareció VOX en 2014 y me sentí muy atraído.