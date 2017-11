El negocio de las entradas de la Iglesia

“La Iglesia no cumple con sus obligaciones democráticas. Y ocurre porque el Estado se lo consiente, convirtiéndola en un paraíso fiscal dentro de sí mismo”,"Siendo muy grave que no pague impuestos, contraviniendo lo exigido en reiteradas ocasiones por la Comisión Europea y recientemente por el (TJUE), aún peor es que no declaren sus ingresos ante la Administración tributaria. Es decir, que todo ese dinero siga en el limbo fiscal con la complicidad de los poderes públicos en un Estado democrático donde todos declaramos y pagamos religiosamente"