La sala de negociación era una esfera perfecta de luz neutra, sin sombras ni rincones donde esconder el miedo. La mesa, un disco de obsidiana pulida, flotaba en el centro geométrico de la estancia, y a su alrededor se sentaban dos delegaciones: la humana, erguida en sus sillas ergonómicas con el respaldo diseñado para imitar la curvatura de una columna vertebral triunfante, y la otra, la delegación xilox, cuyos cuerpos filamentosos y traslúcidos se enroscaban en el aire como humo consciente.

El embajador Aldo Fuentes, jefe de la misión diplomática terrestre, se alisó la pechera del uniforme. A su lado, la subsecretaria Esther Kwan desplegaba hologramas de protocolo. Al otro lado, el portavoz xilox, una entidad que se hacía llamar Once-Ecos, modulaba su frecuencia vocal para hacerse audible.

—Los humanos abrimos esta sesión —dijo Fuentes, sin que nadie le hubiera cedido la palabra—. Como especie inaugural de esta conversación, proponemos los términos del armisticio. Primero: cese inmediato de hostilidades. Segundo: delimitación de esferas de influencia. Tercero…

Once-Ecos emitió un carillón de cristales, su equivalente a una risa suave.

—Siempre lo mismo. Los humanos necesitan proponer primero. Negociar primero. Ser los primeros. Incluso en un conflicto que no entienden, su obsesión es el orden de llegada.

Fuentes frunció el ceño.

—Es nuestro derecho como especie consciente. Fuimos los primeros en este planeta, los primeros en soñar, los primeros en…

—¿Los primeros? —le interrumpió Once-Ecos, y su cuerpo de hebras se irguió—. Permítanme compartir algo que descubrimos al estudiar su mundo. Algo que, de hecho, reescribe su preciada historia.

Una esfera de luz apareció sobre la mesa. En su interior, la imagen de un esqueleto de dinosaurio se desplegó, imponente, colosal. Un Tyrannosaurus rex que parecía tocar el cielo.

—Conocemos su fascinación por estos restos —prosiguió el xilox—. Cuanto más retroceden en el tiempo, más grandes les parecen estas criaturas. Pero, ¿se han preguntado por qué?

Esther Kwan levantó la vista de sus pantallas.

—Porque eran más grandes. La paleontología lo confirma. Mayor concentración de oxígeno, metabolismos…

—No —la cortó Once-Ecos, y ahora su tono era casi pedagógico—. El tiempo pasado influye en el tamaño de las cosas, sí, pero no por las razones que creen. Es un efecto óptico-temporal. Igual que miran al universo y ven las galaxias más distantes más grandes de lo que deberían, lo que les hizo inventar su teoría de la expansión y esa energía oscura que ni ustedes entienden. Miran lo antiguo y se hincha. Es una propiedad del tiempo, no de la materia.

Los humanos rieron. Fuentes soltó una carcajada seca, y Kwan negó con la cabeza. Incluso los asesores, al fondo, sonrieron con suficiencia.

—¿Pretende reescribir la astrofísica en una mesa de paz? —dijo Fuentes—. El Big Bang, la expansión del universo, la energía oscura… son hechos.

—Son sombras —dijo Once-Ecos—. Sombras de una propiedad más fundamental. El tiempo no es una línea, es una lente. Y esa lente magnifica lo lejano. No es que las galaxias se alejen aceleradamente: es que las vemos más grandes de lo que fueron porque las observamos a través de mil millones de años-lente. Y lo mismo ocurre hacia atrás. Sus dinosaurios no eran tan grandes como los imaginan. El tiempo pasado los ha hinchado.

Fuentes se puso en pie. El gesto era una declaración de superioridad erguida, bípeda, humana.

—Somos la especie que pisó primero este mundo. Medimos, catalogamos, fechamos. Sabemos lo que hubo.

—¿Saben lo que hubo? —Once-Ecos dejó que la pregunta flotara—. Lo que hubo es lo que el tiempo decide mostrarles. Y lo que el tiempo muestra depende de la distancia que lo separa del observador. Es una curvatura perceptiva. Ustedes construyeron toda una cosmología sobre una ilusión. La energía oscura no existe: es la manifestación de esa curvatura. Lo que llaman expansión es un espejismo cronológico. El universo no se hincha: se hincha su mirada al atravesar el tiempo.

Kwan frunció los labios.

—Eso implicaría que podemos medir la curvatura. Y si midiéramos la curvatura…

—Podrían manipularla —completó Once-Ecos—. Eso es lo que nosotros hicimos hace eones. Construimos motores que no viajan por el espacio: viajan por la lente del tiempo. Motores gravitónicos, como ustedes los llamarían si entendieran que la gravedad es la sombra de esa curvatura. Pero no es gravedad: es crono-óptica. Y cuando la dominas, el tamaño de las cosas, la distancia, el pasado, el futuro… todo se vuelve negociable.

Fuentes se dejó caer en su asiento. Los asesores habían dejado de sonreír.

—Si el Big Bang no fue real, si el universo no se expande… ¿qué fue el principio?

—El principio fue un enfoque. Un ajuste de la lente. Lo que ustedes llaman Big Bang fue el momento en que el tiempo, como observador, enfocó por primera vez la materia. No hubo explosión: hubo nitidez.

Un silencio denso como el plomo llenó la sala. Fuentes miraba fijamente la mesa de obsidiana, como si en su superficie pudiera leerse una verdad que siempre había estado ahí. Fue Esther Kwan quien habló al fin, con voz queda:

—Si su teoría es correcta… eso convertiría nuestra física en una anécdota. Nuestra cosmología sería una nota al pie.

—Y su obsesión por ser los primeros, una ironía —añadió Once-Ecos—. Porque nada es primero cuando el tiempo es una lente que magnifica y distorsiona a voluntad. Lo humano no es primero. Ni siquiera es segundo. Es un reflejo en un cristal curvado.

En ese momento, desde la consola de comunicaciones humana, se filtró una señal automática. Era una frecuencia de radio terrestre, un boletín de noticias que los altavoces de la sala reprodujeron con nítida fidelidad.

“Última hora. Un estudio del hielo antártico, publicado esta madrugada en Nature, revela que durante el periodo Cretácico la concentración de oxígeno atmosférico no era suficiente para sostener la megafauna que conocemos por el registro fósil. Los investigadores concluyen que los dinosaurios no pudieron haber alcanzado los tamaños que tradicionalmente se les atribuyen. Se abre así un debate sobre…”

Once-Ecos emitió de nuevo aquel carillón de cristales, pero ahora sonaba más grave, más antiguo, como una campana sumergida en un océano de tiempo.

—Lo están empezando a entender —dijo—. Lo que pasó no es lo que fue. Lo que pasó es lo que el tiempo les dejó ver. Y ahora negociemos. Pero recuerden, humanos: nosotros ya estuvimos aquí cuando su planeta no era más que una chispa en la lente. Y lo que vemos de ustedes no es lo que son. Es solo lo que el tiempo nos permite ver.

Fuentes no respondió. Miraba la mesa, pero ya no veía obsidiana: veía un abismo donde el pasado y el futuro bailaban, hinchándose y encogiéndose, mientras la voz de la radio repetía, una y otra vez, la palabra imposible.